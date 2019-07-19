Больше 130 тысяч силовиков и авиация: Аваков рассказал о мерах безопасности на выборах

На время выборов в Раду все центральные органы исполнительной власти в Украине работают в чрезвычайном режиме

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

У украинских силовиков хватает возможностей, чтобы обеспечить безопасность на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в стране 21 июля.

Об этом на своей странице в Facebook 19 июля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности", – заверил он.

Министр добавил, что "Нацполиция работает вне политики", поэтому требование ко всем кандидатам будут одинаковым – соблюдать закон, и обещал "одинаково жесткую" реакцию правоохранителей на нарушения.

Аваков отметил, что в настоящее время по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тысяч обращений, а их фигурантами являются представители всего политического спектра.

По словам глав МВД, в день голосования будут задействованы дополнительно 132,5 тыс. сотрудников силовых структур (Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГСЧС), включая оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые – систему авиационной безопасности.

Кроме того, усиливается контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все центральные органы исполнительной власти работают в чрезвычайном режиме и готовы обеспечить защиту и безопасность, указал Аваков.

Напомним, что начиная с 18 июля Национальная полиция Украины взяла под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Больше 130 тысяч силовиков и авиация: Аваков рассказал о мерах безопасности на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"