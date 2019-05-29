Кононенко вышел из партии Порошенко

Первый зам лидера фракции БПП заявил о сложении партийных должностей

Первый заместитель лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко вышел из партии и объяснил свое решение на странице в Facebook.

"За последние пять лет мы прошли очень нелегкий путь. В 2014 году мы получили разрушенную и ограбленной страну. Никто не верил, но нам удалось удержать экономическую стабильность, не допустив дефолта, восстановить армию, возродить украинский язык и создать мощную международную коалицию поддержки Украины", – напомнил политик.

Он подчеркнул, что был и остается сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому будет делать все от него зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа.

"Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций", – подчеркнул Кононенко.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне", – объяснил нардеп.

Он добавил, что хочет дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому покидает партийные должности – его личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине.

"Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать. Уверен, что будущее Украины в ЕС и НАТО, – заявил Кононенко и добавил. – Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели".

Напомним, ранее Кононенко заявил, что работает над ошибками и перезагрузкой партии .

Также "Сегодня" писали о том, что у Порошенко анонсировали праймериз перед выборами в Раду. Глава государства намерен с новыми лицами в своей команде идти на парламентские выборы.

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