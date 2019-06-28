Конституции Украины – 23 года: Гройсман записал обращение к украинцам
Глава правительства напомнил о важном пункте из первого раздела Конституции УНР 1918 года
После поздравления президента Владимира Зеленского, с Днем Конституции поздравил украинцев и премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он написал в Facebook.
"Не нарушая единой своей власти, УНР предоставляет своим землям, волостям и общинам права широкого самоуправления, соблюдая принцип децентрализации". Это пункт с первого раздела Конституции УНР 1918 года. Заложенную в документ децентрализацию, из декларации в реальность удалось превратить лишь сто лет спустя", – сказал он.
Гройсмн также считает, что сейчас самое время закрепить децентрализацию в Основном законе, что даст толчок дальнейшему развитию Украины.
"Укрепление демократического и социального государства, обеспечение прав человека и достойной для него жизни – ценности общества, заложенные в Конституции. И каждое наше решение базируется именно на этих приоритетах. С Днем Конституции Украины", – добавил премьер.
Напомним, в ночь на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей народных избранников – 315 депутатов. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. Новости "Сегодня" ранее рассказывали, как за время независимости Украины менялся Основной закон.
Также читайте интервью сайта "Сегодня" с судьей КСУ: "Назвать украинскую Конституцию лучшей тяжело".
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