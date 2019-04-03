Конституционный суд принял решение по Сичеславской области
Проект переименования Днепропетровской области окончательно признан законным
Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Для окончательного решения этого вопроса теперь необходимо, чтобы решение поддержали не менее 300 депутатов Верховной Рады.
"Этим заключением Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)... соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", – говорится в сообщении на официальном сайте КСУ.
Это решение является окончательным, обязательным к исполнению и обжалованию не подлежит.Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются более 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров – Сечей (Січ – укр.)".
"Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в документе.
Кроме того, депутаты отметили, что предложенное название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает историко-географические и социально-культурные особенности края".
Вопрос о переименовании области возник в ходе процесса декоммунизации, поскольку в названии Днепропетровск упоминалось имя коммунистического деятеля – Петровского, и потому областной центр был переименован в "Днепр". Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.
Ранее президент Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, однако депутаты не поддержали главу государства.
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