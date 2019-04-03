Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости политики

Конституционный суд принял решение по Сичеславской области

Сегодня, 12:06

Проект переименования Днепропетровской области окончательно признан законным

Конституционный суд признал законность переименования Днепропетровской области
Конституционный суд признал законность переименования Днепропетровской области. Фото: 24tv.ua
Конституционный суд принял решение по Сичеславской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/473/0b9/5ca4730b999f0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/473/0b9/5ca4730b999f0.png Политика Проект переименования Днепропетровской области окончательно признан законным

Конституционный суд Украины обнародовал заключение о признании конституционным законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Для окончательного решения этого вопроса теперь необходимо, чтобы решение поддержали не менее 300 депутатов Верховной Рады.

"Этим заключением Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)... соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", – говорится в сообщении на официальном сайте КСУ.

Это решение является окончательным, обязательным к исполнению и обжалованию не подлежит.Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту, авторами которого являются более 160 народных депутатов, говорится, что территория нынешней Днепропетровской области "неразрывно связана с историей украинского казачества и его административно-военных центров – Сечей (Січ – укр.)".

"Сичеслав является вторым неофициальным названием Днепра, вторым по рейтингу симпатий горожан", - говорится в документе.

Кроме того, депутаты отметили, что предложенное название области "соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает историко-географические и социально-культурные особенности края".

Вопрос о переименовании области возник в ходе процесса декоммунизации, поскольку в названии Днепропетровск упоминалось имя коммунистического деятеля – Петровского, и потому областной центр был переименован в "Днепр". Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

Ранее президент Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, однако депутаты не поддержали главу государства.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег КСУ, переименование, Конституционный суд, Сичеславская область

Вы сейчас просматриваете новость " Конституционный суд принял решение по Сичеславской области". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупнейший университет Запорожья переименовали

Сегодня, 11:41

Национальный технический университет стал Запорожской политехникой

Кировоградскую область переименуют: Парубий назвал сроки

8 февраля, 17:54

Согласно законодательным нормам, внести изменения в Конституцию можно будет только на следующей сессии – осенью

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком