Конституционный суд признал законным роспуск Рады Зеленским – СМИ

Иск, который поддержали 62 народных депутата, не удовлетворил суд, и теперь досрочные выборы точно состоятся

Фото: president.gov.ua

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КСУ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", – сообщил источник

На сайте КСУ указывается, что заседание по делу о конституционности указа президента еще рассматривается.

11 июня 2019 года Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело о соответствии Конституции (конституционности) указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Суд заслушал участников и привлеченных участников конституционного производства. После этого в соответствии с законом суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу, в котором, в частности, исследуются выводы членов Научно-консультативного совета Конституционного суда, amicus Curia от экспертов и ученых в области права , выводы представителей общественных организаций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, анализируется опыт органов конституционного контроля зарубежных стран и многочисленные обращения граждан Украины.

21 мая во время инаугурационной речи Владимир Зеленский просил депутатов снять неприкосновенность, принять законы по выборам и наказанию за незаконное обогащение и сказал следующее: "Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала этого достаточно. У вас на это два месяца. Сделайте это. Повесьте все медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва". После в тот же день он подписал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Однако с этим были не согласны многие народные депутаты. Так, 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника. Они посчитали, что новый президента издал указ с "грубым" нарушением Конституции и законодательства, подав соответствующий иск в КСУ.

"Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", – говорилось в заявлении.

Смотрите видео, как Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время своей инаугурационной речи 21 мая:

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