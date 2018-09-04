Контроль за агрессором: эксперт объяснил, зачем Украине ужесточение визового режима с РФ

Россия не будет вводить какие-то дополнительные ограничения для граждан Украины, которые выезжают в РФ на заработки, но в случае ужесточения Киевом визового режима для россиян, Москва пойдет на ответные меры.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Павел Климкин немножко опаздывает. Дело в том, что у нас с 1 января текущего года введен и действует биометрический контроль для въезда всех иностранцев, кроме граждан Евросоюза. Фактически это можно приравнять к визовому режиму с РФ, потому что мы снимаем биометрические данные и ввели адресный лист, который заполняют россияне, так как это делают украинцы, которые въезжают в Россию. В частности, в нем указывается, куда едешь, зачем, на какой срок, адрес проживания и т.д. Единственно, у нас нет такого жесткого режима регистрации", – отметил он.

По словам Жданова, если учитывать, что между Украиной и РФ продолжается вооруженный конфликт, "тут вообще неуместно говорить о визовом режиме, а надо закрывать границу с Россией".

"Но в реалиях сегодняшнего дня введение визового режима и ужесточение контроля пребывания иностранных граждан на территории Украины является правильным шагом. Тем более, в отношении страны, которую мы пока называем "агрессором", – добавил он.

Жданов напомнил также, что на сегодняшний день в РФ действуют те же самые правила въезда, что и в Украине, за исключением того, что россияне пускают украинцев по обычным заграничным паспортам без жесткой регламентации относительно биометрики.

"Можно по обычным загранпаспортам посетить РФ, но при этом надо заполнять адресный листок (или так называемую миграционную карту). Конечно, РФ ответит зеркальными мерами. Если мы введем визу, то и они это сделают. Вопрос – стоимость такой визы для украинцев", – сказал эксперт.

Жданов пояснил, что, например, сегодня для европейских граждан российская виза стоит 100 евро. Поэтому, по его мнению, Россия не готова к кардинальному удорожанию визы для граждан Украины.

"Может, визы они и введут, но цена вопроса может усложнить миграционную ситуацию для самой РФ. Они от нас очень сильно зависят из-за двух миллионов украинских заробитчан. Проще говоря, некому будет в Уренгое нефть и газ добывать. Например, когда началась война в 2014 году, в Уренгое были опубликованы данные, согласно которым там проживают до 70% этнических украинцев. Они и на Ямале добывают углеводороды, и в Заполярье, и т.д. Да, политические заявления будут, лозунги будут, но вводить дополнительные препятствия на въезд рабочей силы, думаю, Россия не станет", – подытожил эксперт.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина должна ввести биометрический визовый режим для россиян с механизмом мониторинга их пребывания на территории нашей страны.

В свою очередь, как прогнозировал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, Россия в ответ на новые ограничительные меры Украины предпримет в отношении украинской стороны "зеркальные" шаги.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины объяснили правила въезда для россиян с 2018 года. Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении границы, но наличие биометрического паспорта у них пока необязательно.