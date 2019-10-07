Корниенко: В Украине будет новое административно-территориальное устройство

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

В рамках децентрализации в Украине планируется изменить административно-территориальное устройство страны, которое будет распространяться на Донбасс и Крым, а местные чиновники получат новые полномочия. Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, согласно дорожной карте по децентрализации, до конца ноября планируется выйти на проект нового административно-территориального устройства и начать обсуждать его с обществом. Он отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", – сказал Корниенко.

Кроме того, президентская команда намерена снять некоторые ограничения с местных чиновников и защитить их социальные гарантии, а для этого будет представлен законопроект о службе в органах местного самоуправления.

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"На уровне области есть история с центральными органами исполнительной власти. Там будет исполнительный орган областного совета, куда передаются полномочия. Мы хотим перейти к формату executive, чтобы был назначаемый областным советом, например, глава, который по конкурсу отбирает себе замов. И они все станут своего рода госслужащими", – объяснил "слуга народа".

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Корниенко добавил, что будут регионы, состоящие из областей и Республики Крым.

"Районы будут укрупнены в 100 округов, в которых даже не будет избранной власти, потому что нет административных полномочий. Будет префект, в ведении которого – 10-15 громад его округа. Префект назначается на уровне областей и округов президентом по представлению Кабмина, функционально и организационно он подчинен Кабмину. Он – госслужащий, координирует работу центральных органов исполнительной власти на местах и следит за законностью решений органов местного самоуправления", – подытожил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках децентрализации правительство планирует отойти от модели добровольного объединения громад. Кабмин планирует переходить к объединению согласно перспективным планам.

Ранее уже экс-премьер-министр Владимир Гройсман подводил итоги децентрализации. По его словам, Благодаря децентрализации, в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз.

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