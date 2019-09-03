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Правительство планирует отойти от модели добровольного объединения громад

3 сентября, 18:49

Новый Кабмин планирует переходить к объединению согласно перспективным планам

/ Фото: AFP

Новое правительство в рамках децентрализации планирует отказаться от модели добровольного объединения громад и перейти к объединению по перспективным планам. Об этом сообщила пресс-служба министер развития громад и территорий Алена Бабак, передает пресс-служба ведомства.

"Постепенно мы будем отходить от добровольного объединения громад и переходить к объединению согласно перспективным планам. Потому что есть определенное разочарование, когда громады не всегда формировались по принципу способности. И, к сожалению, сегодня 70% из них имеют дотационные бюджеты. Мы должны изменить эту ситуацию путем объединения с прогнозируемой моделью, которая позволит громадам быть демографически, социально и экономически состоятельными", – сказала она.

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По словам главы министерства, согласно перспективным планам, также будет изменяться перечень способных громад и формироваться новая система функций органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, действующих на уровне громад, районов и областей. Функции надзора и контроля за органами местного самоуправления в части соблюдения законности решений будут выполнять префектуры.

Бабак добавила, что сформированные перспективные планы уже направлены в регионы.

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"В целом процесс объединения должен завершиться в течение 2019-2020 годов", – подытожила Бабак.

Ранее на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что благодаря децентрализации в Украине удалось запустить три тысячи новых инфраструктурных объектов и увеличить доходы местных бюджетов в несколько раз.

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Кабмин децентрализация Минрегионстрой

Источник: Сегодня

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