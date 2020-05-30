Коронавирус испортил планы: Зеленский назвал сроки открытия корпуса ОХМАТДЕТа

Президент Украины Владимир Зеленский поручил открыть современное отделение "Охматдета", которое было отсрочено из-за эпидемии коронавируса, уже в ближайшее время.

Об этом шла речь на совещании по противодействию COVID-19, в котором участвовали представители правительства и правоохранительных органов, сообщили на официальном сайте главы государства.

"Жизнь восстанавливается, и мы должны возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять", – подчеркнул Зеленский.

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Особое внимание президент уделил открытию нового корпуса больницы "Охматдет", в котором, по словам главы Минздрава Максима Степанова, уже закончили основные строительные работы и его можно будет открыть уже в конце июля.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем – коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако нужно современное отделение "Охматдета" открыть летом", – поручил Зеленский.

Кроме того, на совещании шла речь о готовности к проведению тендеров на обновление 220 приемных отделений в больницах по всей Украине.

Зеленский заявил, что уже сегодня ожидает список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

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Также президенту сообщили о том, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусом. Договоры не были заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые находятся на ремонте.

Отдельно главе государства доложили о подписании контрактов на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки пройдут на следующей неделе.

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тысяч респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

Напомним, этот корпус "Охматдета" начали возводить в 2011 году, но через два года работы прекратили. Ранее власти обещали завершить строительство уже в 2019 году. В апреле прошлого году была открыта перва часть нового корпуса клиники "Охматдет".

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Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

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