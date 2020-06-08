"Коронавирус никуда не исчез": Зеленский обратился к украинцам

В полиции тем временем отчитались, как прошло празднование Троицы в Украине

В последнее время в Украине стало заметно увеличиваться количество зараженных коронавирусом после отмены ряда ограничений. В двух областях Украины даже усилили карантин. Теперь президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что угроза COVID-19 никуда не исчезла и важно выполнять противоэпидемических требования. Об этом он сказал на традиционном совещании с членами правительства.

Он намекнул, что Украина в любой момент может вернуться к жесткому карантину, если эпидемия вспыхнет с новой силой.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", – сказал Зеленский.

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Это подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что угроза никуда не исчезла. Он призвал людей быть сознательными.

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В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на Троицу церкви Украины посетили около 200 тысяч человек, отметив, что священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

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На совещании был поднят вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил важный момент: после запуска внутреннего авиасообщения с 5 июня первые рейсы, например в Одессу, не вызвали аншлага.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве заявляли, что не все регионы отвечают необходимым критериям для смягчения карантина. В черный список входят Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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