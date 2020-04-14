Коронавирус сбил посещаемость: как депутаты ходили в Раду во время карантина

В марте Верховная Рада ушла на карантин из-за заражений коронавирусом некоторых нардепов, но за последние недели состоялось несколько внеочередных заседаний. Лучше всего была посещаемость у "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

С момента объявления карантина 11 марта состоялось шесть внеочередных пленарных заседаний ВР: два подряд заседания 17 марта, три – 30 марта и одно 13 апреля. В среднем на них было зарегистрировано 328 народных депутатов. То есть, около 100 политиков не посещали заседания Рады во время карантина.

Лучше всего ходили на эти заседания депутаты от "ЕС" – 90%. Они были лидерами по посещаемости на каждом внеочередном заседании.

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На втором месте фракция "Слуги народа". В среднем 86% депутатов появлялись на заседаниях Рады. Справедливости ради стоит отметить и наибольшее количество зараженных коронавирусом или находящихся на самоизоляции от этой политической силы.

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Третий результат у фракции "Голос" – 75%. Далее группа "Доверие" (69% депутатов группы были зарегистрированы), внефракционные (65%) и "ОПЗЖ" (63%). Самые низкие результаты в "Батькивщине" (51%) и группе "За будущее" (42%).

"Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Рады по объективным причинам, связанным с ситуацией коронавируса. Так, часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за границей, еще у части обнаружили коронавирус. При этом общие показатели посещения не слишком отличались от того, как депутаты обычно посещают Раду. Так, во время 2 сессии Рады (сентябрь-январь) в среднем Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 апреля Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела ряд важных законопроектов. Среди прочего, депутаты, наконец, разобрались с госбюджетом-2020 и перенаправили десятки миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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