Результаты внеочередного заседания Рады: изменения в госбюджет и драконовские штрафы за поджог

Парламент одобрил увеличение штрафов для «шашлычников» и «огородников» до заоблачных высот. А для борьбы с коронавирусом разрешил госорганам обрабатывать персональные данные граждан

В понедельник Верховная Рада Украины в ходе короткого, но насыщенного внеочередного пленарного заседания приняла ряд крайне важных законопроектов. В частности, наконец разрубив гордиев узел изменений в госбюджет, утвердив изменения в "антикоронавирусное" законодательство, а также ужесточив наказание поджигателям. Последнее, отметим, весьма актуально ввиду продолжающихся опасных пожаров в районе Чернобыльской АЭС. Впрочем, по порядку.

Нынешнее внеочередное заседание Верховной Рады ожидалось не столь простым, каким оно оказалось на поверку. В "повестке дня" власти – получение кредита МВФ. А для этого надо принимать не только закон о земле (утвержденный парламентом неделей ранее), но и изменения в закон о банковской деятельности. Тот самый законопроект, в который было внесено рекордное в истории отечественного законотворчества количество правок – 16 тысяч. Вкупе со столь же непростым законопроектом о секвестре госбюджета, а также необходимостью утвердить это "на вчера" получалась гремучая смесь, обещавшая очень бурный парламентский день (а то и ночь). Ситуацию усугубляли с десяток зарегистрированных постановлений об отмене "земельного" решения ВР.

Однако власть, трезво оценив ситуацию, решила не лезть на рожон и развести во времени изменения в бюджет и изменения в закон о банковской деятельности. Хотя накануне СМИ и некоторые наблюдатели предполагали, что этот законопроект будет внесен в повестку дня "с голоса", этого не случилось. Что существенно разрядило ситуацию и позволило парламенту результативно проголосовать по всем пунктам повестки.

Бюджет взят со второй попытки

Главным был, конечно же, закон об изменениях в государственный бюджет. Документ, действительно крайне необходимый в создавшихся условиях, Кабмин пытался провести через парламент "с наскоку" еще в ходе прошлого внеочередного заседания. Но поскольку в тот день рассматривался также банковский закон в первом чтении и земельный во втором, получалась та самая гремучая смесь, предполагавшая "жертвы". Жертвой стали изменения в госбюджет, не набравшие необходимого количества голосов. В итоге документ направили на доработку – уже при участии народных депутатов.

Представляя обновленную версию изменений, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил: в ходе доработки удалось вернуть финансирование многих программ, в том числе финансирование регионов, культуры, образования и т. д.

По словам Дениса Шмыгаля, приоритетами при подготовке проекта стали меры по преодолению коронавируса, в том числе поддержка врачей и закупка медоборудования. В целом расходы на Минздрав увеличены более чем на 16 миллиардов гривен. Также будут увеличены на 29,7 млрд грн расходы Пенсионного фонда – чтобы уже в мае провести индексацию пенсий, а также выплатить пенсионерам, получающим менее 5 тысяч гривен, дополнительно по тысяче гривен.

Как рассказал премьер, предполагает измененный госбюджет и значительные расходы на сферы, стимулирующие экономику. В частности, более 70 миллиардов предусмотрено на строительство и ремонт дорог.

"Строительство дорог – это быстрый "разогрев экономики и дополнительные рабочие места", – сказал Денис Шмыгаль.

Внесенные изменения в первоначальный текст документа, судя по всему, смогли сломать лед: за утверждение проекта изменений в госбюджет в целом проголосовали 249 народных депутатов. Решение поддержали монокоалиция (фракция "Слуга народа" дала 226 голосов, чего, в общем-то, хватило бы для утверждения проекта) и группа "Довіра".

Закончив с самым сложным в этот день документом, парламент принялся за гораздо менее дискуссионные проекты. Еще на согласительном совете было принято решение рассматривать их без обсуждения, потому утверждение прошло быстро и без сюрпризов.

Все для борьбы с коронавирусом

Так, парламент конституционным большинством в 332 голоса принял в целом законопроект №3320 о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Законопроект, едва только появившись на сайте парламента, вызвал вопросы. Поскольку предполагал разрешить сбор персональной информации о гражданах и обмен ею между различными органами госвласти. Как предполагается, среди данных, которые госорганам будет разрешено собирать и обрабатывать по этой норме, – ФИО гражданина, его место жительства, место работы или учебы, место госпитализации и информация о состоянии здоровья. Это могло расцениваться (да и расценивалось) некоторыми ревнителями прав и свобод гражданина как посягательство государства на эти права и свободы.

Однако, как пояснила в комментарии сайту "Сегодня" инициатор и соавтор законопроекта, замглавы комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа"), мера эта вынужденная и временная. Кроме того, касаться она будет не всех граждан, а лишь представляющих "группу риска". А именно: граждан Украины, госпитализированных с коронавирусом, и тех, кто находится на самоизоляции (больные с легким течением болезни, лица с подозрением на COVID-19, контактные и те, кто вернулся из-за границы).

"К сожалению, многие наши граждане регулярно нарушают условия самоизоляции. А это несет угрозу жизни и здоровью практически для каждого... И может привести к развитию худшего сценария. Возникла ситуация, когда из-за отсутствия оперативной информации (в отношении граждан, которые должны находиться в самоизоляции. – Ред.) представители правоохранительных органов не имеют оснований и возможности устанавливать факт нахождения лица за пределами места обязательной самоизоляции", – рассказала Оксана Дмитриева. В тренде Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Как отметила народный депутат, норма будет действовать только на период карантина и 30 дней после него. Все персональные данные, собранные в период действия нормы, затем будут обезличены или уничтожены, говорит парламентарий.

Помимо нормы о персональных данных, проект содержит и другие моменты, которые позволят эффективно бороться с эпидемией и подготовиться к новым волнам, если таковые последуют.

Так, к примеру, документ дает возможность на период карантина и ограничительных мер создавать, в случае необходимости, временные госпитали.

"Украина сейчас находится в первой волне борьбы с COVID-19, однако система уже готова к возможной второй и третьей волнам. Временные госпитали – это на случай четвертой волны, худшего сценария. Наши медики прилагают все усилия, чтобы не допустить сценария некоторых стран. Но мы, законодатели, должны дать возможность полной готовности к любой ситуации", – сказала Оксана Дмитриева.

Суд подготовили к карантину

Еще один актуальный проект, утвержденный парламентом, регламентирует работу судебных органов в период карантина и эпидемии коронавируса. Чтобы защитить права и интересы граждан в судебном процессе, парламент 310 голосами поддержал изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса.

Согласно изменениям, временно, на время карантина, предлагаются, в частности, следующие новшества:

если в конкретном суде невозможно предоставить судью для рассмотрения ходатайства, оно может быть передано на рассмотрение в другой суд. Норма не касается Высшего Антикоррупционного суда;

если судья не имеет возможности рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, ходатайство может быть передано на рассмотрение к другому судье или рассмотрено председателем или другим судьей из состава коллегии судей;

судебное заседание на досудебной и судебной стадии уголовного производства по решению суда может проходить в режиме видеоконференции. Однако если на таком заседании предполагается рассмотрение вопроса о содержании подозреваемого под стражей, на заседание в виде видеоконференции нужно разрешение этого гражданина;

сторона обвинения обязана подавать ходатайство о продлении сроков содержания под стражей не позже чем за десять дней до окончания действия предыдущего решения о содержании под стражей.

Драконовские штрафы для любителей костров

Наконец, парламент принял проект, существенно увеличивающий наказание для "пироманов". То есть поджигателей, перманентно устраивающих нам степные или лесные пожары. А также для граждан, которые, несмотря на законодательный запрет, сжигают листья во дворах и подсобных хозяйствах. Или граждан, наносящих вред экологии.

Так, если раньше штраф за загрязнение атмосферы вредными отходами (если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды) составлял до 200 необлагаемых минимумов (то есть до 3400 гривен), то после подписания закона любители загрязнять атмосферу будут выкладывать из карманов до 61 200 гривен.

Уничтожение или повреждение огнем лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения грозит штрафом от 91 800 гривендо 153 тысяч гривен.

Самовольное (то есть без соблюдения правил, установленных госорганами) выжигание остатков растительности на стерне обойдется гражданам до 6120 гривен, должностным лицам – до 21 420 гривен. А если выжигание происходило на землях заповедного фонда – в два раза дороже гражданам, а должностным лицам – в 30 600 гривен.

Наконец, нелегко придется и любителям пожарить шашлыки в лесу. Особенно если идея пришла в период запрета разведения костров. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности будет увеличен с 255 гривен до 4590 грн. А если костер привел к пожару, штраф может составить 15 300 гривен.

Оставшуюся часть времени парламентарии посвятили рассмотрению постановлений об отмене утвержденного ранее "земельного закона". Как и ожидалось, ни одно из них не набрало необходимого количества голосов. Что означает: для вступления в силу закона нет никаких препятствий. Разумеется, кроме Конституционного суда, который в случае обращения к нему депутатов может признать закон не соответствующим Конституции. При этом фракция "Батькивщина" уже заявила о намерении обратиться в КС.

Напомним, что для тушения пожаров в районе Чернобыльской АЭС, вызванных поджогами, пришлось применять авиацию:

Реклама

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама