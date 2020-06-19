Коронавирус в Украине: Зеленский дал указание Кабмину из-за рекордного числа больных

Президент Владимир Зеленский с членами правительства обсудил последние антирекорды по коронавирусу в Украине, а также увеличение количества штрафов для украинцев за несоблюдение ограничительных мер. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

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После того, как за прошлые сутки зафиксировали более 900 новых случаев коронавируса, президент распорядился усилить коммуникацию с людьми о правилах карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, тем больше будут придерживаться адаптивного карантина", – сказал Владимир Зеленский.

В то же время участники совещания отметили, что возвращение к жесткому карантину станет сильным ударом по экономике, поэтому согласились, что необходимо более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ряд других стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

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