"Сегодня будем инициировать": Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина

Нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантина, отметил министр

В Украине снова установлен антирекорд по коронавирусу и в Министерстве здравоохранения намерены усилить контроль за выполнением противоэпидемиологических ограничений. Также в некоторых областях планируются введение ограничений. Об этом на брифинге рассказал глава ведомства Максим Степанов.

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Министр отметил, что за вчерашний день зафиксировано рекордное за все время эпидемии количество больных за сутки. Стоит отметить, что в последние дни количество больных стало расти от 700 и выше ежесуточно.

"Конечно, мы будем реагировать. Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условия карантина. Речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски; речь идет о некоторых супермаркетах, которые перестали придерживаться социальной дистанции, не пользуются масками", – сказал он.

Степанов отметил, что нужно начать вводить жесткие ограничения в определенных регионах в условиях адаптивного карантина.

"Когда говорю про жесткие ограничения, я, в первую очередь, говорю об ограничениях тех или иных учреждений, в том числе, например, ночных клубов … Поэтому мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей, будет созвана комиссия ТЭБ ЧС для того, чтобы вводили соответствующие ограничения. Мы не можем играться со здоровьем украинцев", – подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что нужен жесткий контроль со стороны полиции, штрафы для нарушителей карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях правительство продлило действие карантина в Украине до 31 июля. При этом были обновлены механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Кабмин определил, кому грозит ужесточение карантина.

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А тем временем в Киеве уже ужесточили проверку масок в метро. Полицейские прошлись даже по вагонам и посмотрели, как кто носит маску. Так, например, пассажирку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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