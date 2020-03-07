Нардеп Волошин получил результаты анализов на коронавирус

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин сообщил, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитрий Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

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Ранее стало известно, что народный депутат Олег Волошин посещал Францию и встречался с членом Национального собрания, который попал в реанимацию с коронавирусом.

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Политик сдал анализы и, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, согласился побыть в добровольной изоляции у себя дома, пока не истечет 14-дневный срок после его общения с зараженным коронавирусом французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером.

Как известно, в Украине на данный момент официально подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом.

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