Коронвирус добрался до СНБО: Данилов сдал тест

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, который уже сдал тест на COVID-19, хотя и не контактировал с инфицированным сотрудником, передает РБК-Украина.

"Да, действительно коронавирусом заболел один работник аппарата СНБО. Эпидрасследование уже начато и оно продолжается. Я с ним не контактировал. Но я сдал тест на коронавирус. Результатов еще нет. Возможно, они будут ближе к утру", – сообщил Данилов.

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Между тем, по его словам, на особый режим работы переходит только то подразделение, где работал инфицированный сотрудник.

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"Весь аппарат – 160 человек не может уйти с работы из-за одного человека. Люди с которыми он контактировал, они сейчас на этом эпидрасследовании. У них отдельное помещение потому и отдельная ситуация. Мы такую информацию, что весь СНБО на особом режиме не давали никогда", - пояснил Данилов.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Сегодня в Офисе президента сообщили, что первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей уже поставили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Ее состояние стабильное и она находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В связи с этим Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы из-за болезни супруги. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

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