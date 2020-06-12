Зеленский переходит на "особый" режим работы из-за болезни супруги

У Зеленского тест на коронавирус - негативный

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Об этом сообщила пресс-служба президента в Facebook.

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Но, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", – говорится в сообщении.

Добавим, что ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Из-за этого принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым президент общается лично, сужается к охране и ближайших помощников", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Заметим, что исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционных полномочий.

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По состоянию на 12 июня в Украине насчитывается 29,7 тысячи инфицированных коронавирусом, из которых 870 скончались, а 13 567 удалось вылечить.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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