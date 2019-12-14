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Коса нашла на камень: российский оппозиционер объяснил, почему Путин боится харизматичного Зеленского

14 декабря, 13:20

Путин считал, что едет за большой победой, говорит Илья Пономарев

/ Фото: Сегодня

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось сыграть в "поддавки", чтобы заманить напереговоры "Нормандской четверки" в Париже президента РФ Владимира Путина.

Об этом бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев рассказал в интервью Радіо "Свобода".

"Путин не поехал бы, если бы не считал, что едет за "большой победой". Оказалось, что не так. И Зеленский не так прост. Но, конечно, определенный элемент наивности в этом был. То, что он считал, что взглянув Путину в глаза, он сможет его в чем-то убедить, уговорить", – говорит российский оппозиционер.

"Думаю, он ожидал, что сможет выйти на какие-то компромиссы в ходе личной беседы. И поэтому у него даже прорвалось в каком-то из интервью. Когда у него спрашивали о впечатлениях, он сказал, что я не ожидал, что Путин будет такое внимание уделять каким-то, на мой взгляд, незначительным деталям, а он оказался очень придирчивым. То есть, действительно на самом деле ничья – ни Путину не удалось продавить то, что он хотел, ни Зеленскому не удалось затянуть Путина на те решения, на которые тот ожидал", – считает Пономарев.

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Он добавил, что Зеленский – человек другого возраста, чем Путин, и к тому же харизматик.

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Коса нашла на камень: российский оппозиционер объяснил, почему Путин боится харизматичного Зеленского

"Путин очень боится харизматиков. Это совершенно не его типаж людей. Во-вторых, Путин – манипулятор как КГБшники, а Зеленский – манипулятор как актер. И в данном случае опять же, как "коса находит на камень". Поэтому я думаю, что Путин просто рассчитывал на этой встрече воспользоваться молодостью, неопытностью и т.д., каким-то наскоком очаровать его и поставить точку. Этого не получилось. Думаю, что будет "разбор полетов" очень сильный в Москве. Я так думаю, что он уже начался в Париже", – резюмировал эксперт по вопросам российской политики.

Напомним, мировые СМИ оценили "нормандские переговоры" и заявили, что Путин не победил".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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