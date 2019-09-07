Козырь для России: почему Путин решил обменяться пленными

По мнению Гараня, есть как минимум три аспекта, почему Путин пошел на этот обмен именно сейчас

/ Фото: strana.ua

Обмен пленными между Украиной и Россией может быть использован Кремлем для снятия санкций с Москвы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, можно выделить как минимум три аспекта того, почему Владимир Путин пошел на этот обмен именно сейчас.

"Первое, на него было международное давленое, но он не хотел идти на освобождение, потому что он не хотел давать козыри Порошенко перед выборами. Он хотел дождаться смены власти в Украине. Второе, есть решение международного морского трибунала по морякам. И там написано, что они должны были освобождены еще в мае. Он должен был их отпустить, но он искал для этого какую-то приемлемую форму, чтобы это не выглядело, как его поражение. И третье, мы не знаем, какой широкий контекст этой договоренности. Сейчас говорят о том, что пытаются достичь продвижения в "нормандском формате". Но какой ценой? Россия не может просто уйти с Донбасса. Они хотят что-то взамен. Непонятно, что именно. Не является ли этот обмен частью какой-то большей договоренности?", – говорит Гарань.

Как считает эксперт, обмен пленными может быть использован Россией, как козырь в их международной политике.

"Путин будет использовать это для снятия санкций, для возможности вернуть Россию в "Большую восьмерку". Сейчас для России это будет козырем", – добавляет политолог.

Напомним, Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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