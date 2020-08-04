Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону

Глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук провел встречу с украинскими переговорщиками. Присутствовал и экс-премьер-министр (1991-1992 гг.) Витольд Фокин, который может войти в переговоры по Донбассу.

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Об этом сообщил в Facebook представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, эта встреча была больше знакомством и озвучивались некоторые предложения новым главой делегации.

"Три часа длилась встреча нашей делегации в минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака (главы Офиса президента. – Ред.) я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения. Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал", – написал Гармаш.

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Также он поделился впечатлениями от присутствия Фокина. Его удивила фраза экс-премьера про "народ Донбасса", но при этом отметил его искренность и переживание за людей.

"В общем, революции по "Минску" не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило, – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", – резюмировал Гармаш.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

Смотрите также заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

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