В группу украинских переговорщиков по Донбассу может войти еще один политический тяжеловес

Через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кравчука в ТКГ по Донбассу, стало известно, что в украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе может войти не только первый президент (1991-1994) Леонид Кравчук, но и первый премьер независимой Украины (1990-1992), 87-летний Витольд Фокин.

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Об этом член украинской делегации на переговорах в Минске, представитель ОРДО Сергей Гармаш пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, встреча делегации с Кравчуком продолжалась три часа: "С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но со слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения".

"В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал", – говорит Гармаш.

А вот Витольд Павлович, по словам журналиста, удивил, поскольку он давно не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса".

"Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы", – заметил член делегации.

В то же время Гармаш подчеркнул, что "революции" по Минску не намечается.

"Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило, – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", – подытожил он.

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Напомним, Кравчук заявил, что на должности главы ТКГ будет действовать "коллективно, принципиально, решительно" .

А политолог Владимир Фесенко считает, что назначение Леонида Кравчука главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе не изменит ситуацию в переговорном процессе, но привнесет в него свою "изюминку" .

Смотрите также заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

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