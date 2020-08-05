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Кравчук рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ

5 августа, 10:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Витольд Фокин неожиданно подключился к "минскому процессу", и стала известна его роль

Бывший премьер-министр Украины (в 1991-1992 гг.) Витольд Фокин, который согласился участвовать в работе Трехсторонней контактной группы, будет заниматься коммуникацией с людьми из оккупированных и свободных территорий Донбасса. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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По его словам, пока формально еще не сформированы задачи нового участника ТКГ, однако уже понятно приблизительное направление, на котором он будет работать.

"Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, чего они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно — координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием", — отметил Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс леонид кравчук ТКГ Витольд Фокин

Источник: Сегодня

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