Витольд Фокин принял окончательное решение о переговорах по Донбассу

На ответ бывшего премьера повлияла его встреча с Леонидом Кравчуком

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы в рамках Минских переговоров по мирному урегулированию на Донбассе.

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Об этом экс-глава правительства заявил изданию "Гордон".

Об окончательном решении касательно своего участия на мирных переговорах Фокин обещал сообщить главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку 3 августа, однако в пресс-службе ОПУ об этом никаких заявлений по этому поводу не делали. Поэтому нельзя точно судить, вошел ли он в группу переговорщиков от Украины.

Фокин также отметил, что предложение насчет участия в переговорах поступило ему и первому президенту Украины Леониду Кравчуку от Ермака еще на прошлой неделе.

"Я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес", – добавил экс-премьер.

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2 августа у него состоялась встреча с Кравчуком, на которой они "пришли к консенсусу по целому перечню вопросов". После этого он и принял окончательное решение.

Напомним, что в конце прошлого месяца Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе, заменив на этой должности Леонида Кучму.

Как сообщалось, последний сложил свои полномочия 28 июля по собственному желанию. На покой он просился уже несколько месяцев, объясняя это состоянием своего здоровья.

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