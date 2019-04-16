Кремлевский режим превратил россиян в сталинистов – Климкин
Москва держит большинство российского общества в зомбированном состоянии, считает министр
Власти России манипулируют массовым сознанием, о чем свидетельствуют результаты соцопроса об отношении россиян к Иосифу Сталину. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Так он прокомментировал данные опроса российского "Левада-центра", согласно которому, 51% респондентов позитивно относятся к Иосифу Сталину.
"Наука констатировала, что с 2019 года российское общество стало сталинистским… Кремлевский режим еще раз доказал, что мастерски владеет самыми коварными методами манипуляций массовым сознанием и в настоящее время держит большинство российского общества в зомбированном состоянии", - написал он.
По словам Климкина, "нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников, родственников, прямых предков, превратил весь народ в рабов, а страну – в один огромный концлагерь".
"Если подобное случается, это свидетельствует о болезни общества. Оно перестало различать добро и зло, оно дегуманизировалось, с ним произошла какая-то злокачественная цивилизационная мутация", - написал Климкин.
При этом глава МИД Украины пояснил, что действующему президенту России Владимиру Путину культ Сталина нужен, чтобы укрепить основу собственной власти – "сильной руки".
Напомним, согласно опубликованным 16 апреля данным, в восхищении, уважении либо симпатии к Сталину признался 51% участников опроса, когда как об отрицательных чувствах к коммунистическому вождю (неприязни, страхе и ненависти) рассказали лишь 15%. Еще 26% заявили о своем безразличии.
Кроме того, 7 из 10 опрошенных считают, что Сталин сыграл для России в той или иной мере положительную роль, и только каждый пятый – отрицательную. Стоит отметить, что доля первых за последние 10 лет значительно выросла (с 49% до 70%).
Ранее мы писали о том, что рейтинг доверия Путину опустился на дно.
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