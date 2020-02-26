Крым не разменяют на Донбасс: Зеленский сделал важное заявление

В Украине за шесть лет поняли, что Запад не решит проблему российской агрессии

Президент Украины пообещал бороться за оккупированный Крым и не собирается его менять на мир на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020".

"Неделя состоит из семи дней, планета Земля – круглая, а Крым – это Украина. Наше общество может спорить по поводу многих вопросов, но это не вызывает никаких сомнений. Здесь украинцы на 100% едины. Возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи", – сказал он.

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Зеленский отметил, что за последние шесть лет в Украине очень хорошо поняли – меморандумы ничего не стоят, а система международной безопасности не совершенна. По его словам, на сегодняшний день Киев делает все возможное, чтобы остановить войну на Донбассе.

"Это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе. Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Это, действительно, очень сложная задача, которая не может решиться завтра. Но есть вещи, которые мы должны делать уже сегодня", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что, во-первых, нужно поддерживать граждан, которые живут в оккупации, и они должны знать, что государство про них не забыло.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях была шестая годовщина нападения России на Украину, когда на полуостров были переброшены "зеленые человечки" и начались захваты админзданий. В связи с этим Киев обратился к Москве с требованием прекратить оккупацию.

В свою очередь экс-посол США в Украине Стивен Пайфер советовал Украине сначала освободить Донбасс, а потом взяться за деоккупацию украинского полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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