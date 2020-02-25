Сначала нужно освободить Донбасс: в США указали на сложность ситуации относительно Крыма

У Украины пока нет инструментов для возвращения своего полуострова

На сегодняшний день Украина не готова к возвращению Крыма. В связи с приближающейся годовщиной аннексии экс-посол США в Украине Стивен Пайфер дал совет: Киев сначала должен решить вопрос Донбасса, и только потом реально можно бороться за оккупированный полуостров.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

На вопрос журналиста, возможен ли "нормандский" или какой-либо другой формат для обсуждения деоккупации полуострова, он ответил: "Мой совет — для начала сосредоточиться на разрешении ситуации на Донбассе".

"Это в интересах Украины. Там сегодня действительно горячая ситуация, ее важно и нужно разрешить в первую очередь, а разрешив, искать поддержку и механизмы для работы по Крыму. Поскольку вернуть Крым — это большая и тяжелая работа. У Украины сегодня инструментов для нее гораздо меньше, чем для ситуации с оккупированными территориями Донбасса. Вряд ли кто‑то сегодня может дать вам ответ на вопрос, как вернуть Крым. Я тоже не могу", – сказал Пайфер.

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Американский дипломат заверил, что США и дальше не будет признавать аннексию Россией Крыма, как это было в случае со странами Балтии, которые находились под оккупацией десятки лет.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях была шестая годовщина нападения России на Украину, когда на полуостров были переброшены "зеленые человечки" и начались захваты админзданий. В связи с этим Киев обратился к Москве с требованием прекратить оккупацию.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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