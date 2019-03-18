Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины

МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg 2019-03-18T18:36:00+02:00 Политика МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении министерства.

МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и Севастополь.

"Никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополь, который признается всем миром", – говорится в заявлении.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.

А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.

А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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