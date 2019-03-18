Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины
МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении министерства.
"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении министерства.
МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и Севастополь.
"Никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополь, который признается всем миром", – говорится в заявлении.
Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.
А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.
А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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