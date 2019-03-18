Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости политики

Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины

Сегодня, 18:36

МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/46f/018/5c446f0181233.jpg Политика МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь (Украина), грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении министерства.

МИД Украины передал российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым и Севастополь.

"Никакие поездки российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и Севастополь, который признается всем миром", – говорится в заявлении.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.

А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.

А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Путин, Крым, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость " Визит Путина в Крым: появилась реакция МИД Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин сделал новое заявление по Украине

Сегодня, 16:34

Российский лидер на украинском полуострове встретился с главой французской делегации и вспомнил о войне с Украиной

Россия должна прекратить перекраивать границы Европы – МИД Британии

Сегодня, 16:07

Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ

В Ялте появились "подрывные" листовки

Сегодня, 15:48

Они гласят: "Я отзываю свою подпись с Референдума"

Путин прибыл в оккупированный Крым: опубликованы фото

Сегодня, 15:43

Хозяин Кремля прибыл на украденный у Украины полуостров для празднования аннексии

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

17-летняя внучка Софии Ротару покоряет Европу

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Умерла Юлия Началова: первая реакция звезд