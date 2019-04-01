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Кто бы ни стал президентом – выход один: в Кремле назвали условие по Донбассу

Сегодня, 13:46

Песков объяснил, что урегулирование конфликта на востоке Украины можно решить лишь одним способом

Фото: AFP
Кто бы ни стал президентом – выход один: в Кремле назвали условие по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1eb/c21/5ca1ebc2100ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1eb/c21/5ca1ebc2100ce.jpg Политика Песков объяснил, что урегулирование конфликта на востоке Украины можно решить лишь одним способом

Москва следит за высказываниями кандидатов в президенты и их предложениями по решению ситуации на Донбассе и считает, что выход один – выполнение Минских соглашений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он намекнул, что Москва не хотела бы видеть в Украине после выборов действующую власть, и дал понять, что урегулирование конфликта на востоке Украины возможно только с помощью Минских соглашений.

"Мы внимательно следим за заявлениями кандидатов, естественно, особенно в той части, которая касается нашей страны и двухсторонних отношений. Мы внимательно следим за высказываниями кандидатов об их видении будущей судьбы Донбасса и делаем соответствующие выводы", – сказал Песков.

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В то же время на намерения кандидата в президенты Владимира Зеленского требовать от Москвы возвращение Украине захваченных территорий спикер Кремля сказал, что Россия готова объяснить, что не является оккупантом и обвинил Киев в "отторжении Донбасса".

Отметим, что не только Киев, но и на Западе не раз говорили о том, что ключ к разрешению ситуации на Донбассе находится в Москве и именно Россия не выполняет "Минск". Так, например, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

Напомним, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн). Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег Россия, выборы, Донбасс, Песков, минские соглашения

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Источник:

УНИАН

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