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Кто может возглавить новый парламент? Версии экс-спикеров

5 июля, 14:42

Спикер должен знать парламентскую кухню и иметь необходимый опыт работы в Раде

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.

Наиболее вероятным кандидатом на должность председателя новой Верховной Рады является Олег Ляшко. Такое предположение высказали в эфире новостей "Сегодня" Украина" бывшие спикеры парламента – Леонид Кравчук и Арсений Яценюк.

"Главное, чтобы эта личность не была связана ни с одной из ветвей власти. Спикер должен быть ярко выраженной фигурой с центристскими убеждениями и должен держать планку, чтобы парламент не стал карманным", – отметил первый председатель Верховной Рады Леонид Кравчук .

Самый молодой в истории председатель парламента Арсений Яценюк выразил уверенность, что спикер должен знать парламентскую кухню и иметь необходимый опыт работы в Раде.

"Он должен знать, как работает парламент, и понимать, как работать с депутатами. А это значит, что он, как минимум, должен быть руководителем фракции в прошлом. Ну и спикер должен быть яркий. Разумеется, самый яркий у нас Ляшко", – подчеркнул Яценюк.

В кресле председателя парламента Ляшко хотят видеть не только опытные политики, но и простые украинцы. По данным опроса социологической компании "Edison research", 9% граждан считают лидера Радикальной партии хорошей кандидатурой на должность спикера.

Такой выбор людей объяснил политический эксперт Владимир Цыбулько .

"Представление украинцев о лидерстве – это сильный кулак. Имеется в виду не физическая форма, а характер и воля. Этого как раз не отнять у Ляшко. Неудивительно, что его называют среди претендентов на должность – у него есть опыт, профессионализм и яркая манера поведения", – подчеркнул Цыбулько.

Ранее Олег Ляшко заявлял о своих амбициях возглавить Верховную Раду и представил свой план реформы законодательной ветви власти: сократить численность депутатов до 250, ввести сенсорную кнопку для голосований и ввести строгую ответственность за прогулы.

"Каждому украинцу будет интересно увидеть Ляшко председателем Верховной Рады. Я не дам президенту узурпировать влияние на парламент. Парламент должен быть независимым от правительства и от президента органом для того, чтобы представлять украинцев. На этой должности я обеспечу баланс ветвей власти и реализую все инициативы, направленные на преодоление бедности. Председатель парламента Ляшко не допустит реванша промосковских сил, не даст отобрать язык и продать землю и не позволит торговать Украиной", – заявил лидер Радикальной партии.

Ранее сообщалось, что Ляшко выступает против продажи земли иностранцам .

Новости "Сегодня" также писали, что Ляшко потребовал принять стратегию развития фермерства .

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Тег Рада, спикер, Яценюк, Верховная Рада, Кравчук, Ляшко

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