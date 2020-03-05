Кто может заменить генпрокурора Рябошапку: в "Слуге народа" назвали имя

Сегодня Верховная Рада соберется на срочное заседание, на котором рассмотрит вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки. А тем временем депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на эту должность претендует ее коллега по фракции Сергей Ионушас.

Об этом сообщает УНН.

По ее словам, президент Владимир Зеленский на заседании фракции не ожидал такой кандидатуры.

"На фракции, когда мы рассматривали другие вопросы, наш коллега – депутат Холодов предложил президенту следующее: если после отчета генпрокурора (Руслана Рябошапки – ред.) возникнет вопрос об отправке его в отставку, то можно предложить кандидатуру от наших депутатов, которые есть во фракции. Мы предлагаем кандидатуру Ионушаса. И я не думаю, что президент это ожидал, но фракция это поддержала. Было предложено сигнальное голосование и я видела лес рук. Более 200 моих коллег, и я в том числе, подняли руки. Поэтому не учитывать мнение фракци будет трудно. На внеочередном заседании парламента, мы рассмотрим вопрос отставки Рябошапки и будет назначение уже сегодня, но позицию фракции я донесла – господин Ионушас, как вероятный кандидат на должность генпрокурора", – рассказала Верещук.

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Сам Сергей Ионушас в кулуарах парламента отметил, что пока нет в Раде представления президента по его кандидатуре, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, представление президентом (о назначении Сергея Ионушаса генпрокурором – ИФ) не внесено, поэтому я хотел бы только отметить, что данный вопрос поднимался на фракции и это не секрет. (...) Один из народных депутатов предложил мою кандидатуру", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее. Ранее сам генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

/ Фото: Сегодня

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