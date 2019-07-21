Кто победил на выборах в Раду: финальные данные Национального экзит-полла

За партию Слуга народа проголосовали 44,2% избирателей

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk.

По состоянию на 20.00, момент закрытия избирательных участков, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%. В частности, за партию "Сила и честь" проголосовали 4,3%, за партию "Оппозиционный блок" – 3,3%, за "Партию Шария" – 3,1%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, за партию ВО "Свобода" – 2,1%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-полла, проголосовали менее 2% тех, кто принял участие в голосовании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил насчет результата партии "Слуги народа", а также поблагодарил украинцев за голосование на выборах в Верховную Раду.

Напомним, сайт "Сегодня" активно следит за тем, как Украина голосует на парламентских выборах и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков.

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