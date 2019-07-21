Онлайн экзит-полов: как Украина голосует на парламентских выборах

Чтобы попасть в парламент, партии-претенденты должны преодолеть 5-процентный барьер

Фото: AFP

Сегодня, 21 июля в Украине начались выборы Верховной Рады 2019. Голосование будет проходить на без малого 30 тысячах избирательных участков с 8-ми часов утра до 8-ми часов вечера.

Сайт "Сегодня" активно следит за ходом голосования и оперативно информирует читателей о всех нарушениях и инцидентах на выборах, публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей, выкладывает фото и видео с избирательных участков, а после 20:00 – опубликует первые результаты экзит-полов.

Чтобы попасть в парламент, партии-претенденты должны преодолеть 5-процентный барьер.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных округах (еще 26 округов находятся на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма) боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – были самовыдвиженцами.

За 225 мест в многомандатном округе боролись еще 2747претендентов от 22 политических партий различного спектра.

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