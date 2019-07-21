Зеленский пошутил насчет результата партии "Слуги народа"
Президент обратился к украинскому народу после объявления данных Национального экзит-пола
Президент Украины Владимир Зеленский с юмором прокомментировал первые результаты экзит-полов по итогам голосования на выборах в Верховную Раду Украины, согласно которым партия "Слуга народа" набирает 43,9% голосов.
"Хочу поблагодарить всех. Это очень классный, мощный и символичный результат... 73 [процента] было бы лучше! Но мы благодарны народу Украины за поддержку, доверю к партии "Слуга народа", – сказал Зеленский в штабе партии "Слуга народа".
Кроме того Зеленский поблагодарил свою команду и тех, кто работал на всех избирательных участках в Украине.
Напомним, сам Зеленский во втором туре президентских выборов набрал 73,22% голосов избирателей.
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Также смотрите онлайн-трансляцию оглашения Национального экзит-пола с предварительными результатами голосования:
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