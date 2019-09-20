Тищенко и Культенко предложили пройти коротенький тест, но они были от него не в восторге

Николай Тищенко. Скриншот

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Народные депутаты от партии "Слуга народа" Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос, кто сейчас занимает пост министра здравоохранения, и более того, их обидел такой вопрос журналистки, и они резко ей ответил. Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Радио Свобода".

Журналистка подошла в кулуарах парламента к Тищенко и его коллеге Культенко и предложила им коротенький тест – назвать министра здравоохранения, за которого они же и голосовали в парламенте.

Культенко ответил: "Девушка, вы этот вопрос сегодня уже 50 раз задавали нашим коллегам. Зачем вы это делаете? Какая ваша цель? Чего вы этим хотите добиться?".

Она напомнила им, что они голосовали за этого человека, поддержали и якобы должны знать фамилию действующего министр здравоохранения. В свою очередь Тищенко набрал в стаканчик воды и предложил ей попить.

"Сейчас много людей обвиняют "Слугу народа", что они голосуют, не читая закона … И я проверяю, читаете ли вы законы", – отметила девушка.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец, или моя жена? Кто вы?", – сказал Тищенко.

На что журналистка добавила, что это ее работа, контролировать власть.

Напомним, новым министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая. Она является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации "Форум здоровья". После Революции Достоинства работала экспертом по вопросам медицинской реформы. Также возглавляла комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения. Позже Скалецкая озвучила главные свои приоритеты в Минздраве.

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