Старые новые лица Кабмина: что нужно знать о новом правительстве Украины

Рада утвердила новое правительство. Кроме двух министров, все новички, но с опытом

/ Фото: AFP

В минувший четверг Верховная Рада назначила новое правительство. Из "старых" чиновников оставили только двоих: министра внутренних дел Арсена Авакова и главу финансов Оксану Маркарову, другие же попали в Кабмин впервые. При этом само правительство чуть уменьшилось: например, объединили Министерства экономразвития и аграрной политики, энергетики и экологии, а также ветеранов и временно оккупированных территорий. Впрочем, по словам экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, эти ведомства пока не смогут полноценно работать, поскольку не имеют положений, штата и бюджета.

"Для их функционирования нужно реформировать действующий бюджет и перезапустить работу структур", — пояснил он.

Эксперты же заявили, что новый Кабмин разрушает сразу три мифа.

"Это не "новые лица" — из 18 министров 16 работали с предыдущими правительствами. Это и не "некомпетентные" — опыт управления большими системами есть у половины. Это и не совсем "команда Зеленского" — идеологически почти все связаны сотрудничеством со структурами ЕС и США и в основном прозападно ориентированные либералы", — считает политолог Руслан Бортник.

Алексей Гончарук

Новый глава правительства стал самым молодым за историю независимости — ему всего 35 лет. Ранее он был назначен замглавы ОП, а до этого работал в Офисе эффективного регулирования и был советником министра экологии. Также получил степень доктора философии по праву. На посту обещает повысить министрам зарплату и вернуть ипотеку уже в следующем году.

Дмитрий Кулеба

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции — 38-летний дипломат с юридическим образованием. Ранее был постоянным представителем Украины в Совете Европы, советником вице-премьера и послом по особым поручениям. А два года назад эксперты признали Кулебу лучшим украинским послом заграницей.

Михаил Федоров

Второму вице-премье­ру, а заод­но и министру цифровой трансформации, всего 28 лет. В таком возрасте он успел получить социологическое образо­вание и основать собст­венное digital-агентство. При этом дела у Федорова идут неплохо: за прошлый год он задекларировал почти 5,5 млн грн дохода.

Дмитрий Дубилет

Министр Кабми­на в свои 34 года — бизнесмен со стажем. Ранее он был руководителем проектов в MasterCard, занимал должность IT-директора "ПриватБанка", а позднее с партнерами основал свой "банк без отделений". В соцсетях заявил, что сделает все возможное для страны и пообещал не красть.

Андрей Заго­роднюк

Новый 42-летний министр обороны — финансист и правовед, при этом одно из образований получил в Оксфорде. Он член правления компании, которая производит буровое оборудование, и возглавлял офис реформ при Минобороны. Его компания поставляла на Донбасс печки-буржуйки и машины для медэвакуации.

Вадим Пристайко

Министру иностранных дел — 49 лет, ранее был консулом в Сиднее (Австралия) и консультировал по внешней политике администрацию Леонида Кучмы. Позднее работал в посольствах в Канаде и США, был замглавы департамента НАТО, замминистра иностранных дел и главой миссии Украины при НАТО.

Тимофей Мило­ванов

В 44 года новый глава Мин­эконом­развития является доцентом экономики Питтсбургского университета, замглавы совета НБУ и почетным президентом Киевской школы экономики. Милованов стоял у истоков платформы VoxUkraine, а в своей декларации, кроме нескольких квартир, указал внушительное количество ценных бумаг.

Денис Малюська

Министру юстиции — 37 лет. Праву он учился сразу и в нашем, и в Лондонском университете. Ранее он работал консультантом по развитию частного сектора Всемирного банка и был главой правления Офиса эффективного регулирования (BRDO). Также он был сооснователем адвокатской фирмы и возглавлял издательство.

Оксана Коляда

В 39 лет министр ветеранов — уже полковник запаса и участница боевых действий. Она выучилась на юриста и долгое время работала в МВД. Впоследствии стала главой управления коммуникации и прессы Минобороны и основала первые в стране курсы обучения и аккредитации военных журналистов.

Зоряна Скалецкая

За плечами у 39-летней министра здравоохранения образование юриста в сфере медправа и три университета: украинский, польский и американский. При этом она председатель Украинской медправовой ассоциации и член Всемирной ассоциации медправа. Ранее она была экспертом РПР по медреформе.

Анна Новосад

29-летняя министр образования освоила специальность "политология". Училась и стажировалась не только в Украине, но и в Нидерландах, Испании и Чехии. Последние пять лет провела в МОН: была советником министра Сергея Квита и управляла директоратом евроинтеграции ведомства.

Владимир Бородянский

Министру культуры — 45 лет. Хоть по образованию он финансист, но имеет богатый опыт медиаменеджера. Был директором газеты, отвечал за развитие популярных ТВ-каналов и радио и даже возглавлял медиагруппу. Владеет торговой маркой и несколькими земельными участками.

Юлия Соколовская

Министру соцполитики — 34, и она много училась: в КНЭУ, Нацакадемии госуправления при президенте, Венском университете и в институте МВФ. Ранее была советником в Министерстве финансов, директором департамента бюджета соцсферы в Минэкономразвития и главой стратегического планирования секретариата Кабмина.

Алексей Оржель

У 35-летнего министра энергетики и экологии и образование, и стаж подходящие. Он магистр по специальности "энергетический менеджмент", в энергетике — около 15 лет. Как и другие министры, был членом правления Офиса эффективного регулирования. Задекларировал 5 земучастков.

Вла­ди­слав Криклий

32-летний министр инфраструктуры пришел на должность из МВД: там он был советником министра, а позднее замначальника ГАИ и главой сервисного центра. Он также работал в инвестиционно-банковской и IT-сфере. Имеет образование финансиста и почти полиглот — знает три языка.

Алена Бабак

Новому министру развития общин 50 лет. Была нардепом VIII созыва от партии "Самопомич" и состояла в комитете по вопросам градостроения и хозяйства. По образованию — педагог иностранных языков, училась в Украине и США. Также Бабак — сооснователь Института местного развития.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как новые министры осваивают кабинеты. Мы эксклюзивно заглянули в кабинеты новоназначенных министров и узнали о планах новых членов правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама