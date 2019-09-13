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Кучма: 18 сентября должно быть решение по отводу войск в Петровском и Золотом

13 сентября, 14:08

В ближайшее время по всей линии фронта могут прекратить стрелять

/ Фото: AFP

В конце июня было завершено разведение сил в Станице Луганской, а 18 сентября на переговорах в Минске планируется принять соответствующее решение по Петровскому и Золотому. Об этом заявил представитель от Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, на переговорах в Минске будут говорить об отводе войск на определенном участке фронта, а на встрече "нормандской четверки" президент Владимир Зеленский может поставить вопрос о разведении сил по всей линии разграничения.

"И одно из главных в вопросах безопасности – это двигаться дальше по линии столкновения – отвод войск. Я уже убежден, что в следующую среду мы примем решение об отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно решим время. Я думаю, что это у нас обязательно будет. И вообще, в перспективе президент, я убежден, будет ставить этот вопрос на "нормандской" встрече – по всей линии столкновения отвод войск. Если мы говорим о безопасности, если мы хотим осуществлять тот же минский переговорный процесс и Минские договоренности, – надо отвести (войска и вооружение – ред.) по всей линии на 2 километра", – заявил Кучма.

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Стоит отметить, что участники "нормандского формата" активно ведут переговоры относительно встречи уже в этом месяце.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как сообщали новости "Сегодня", после отвода войск в Станице бывший командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский отмечал, что для украинских войск условия улучшились.

Напомним, в начале сентября состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы. Мост в Станице Луганской, возвращение россиян в СЦКК и мобильная связь на Донбассе стали темами переговоров. Читайте подробней, о чем договорились в Минске по Донбассу.

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Донбасс Кучма Петровское Золотое разведение сил

Источник: УНИАН

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