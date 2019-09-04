Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

О чем договорились в Минске по Донбассу: у Кучмы рассказали подробности

4 сентября, 19:30

Мост в Станице-Луганской, возвращение россиян в СЦКК и мобильная связь на Донбассе стали темами переговоров

На сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске был принят ряд решений, касающихся выхода из нынешней ситуации.

Об этом пресс-секретарь президентского фонд Леонида Кучмы "Украина" Дарка Олифер сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что последние две недели характеризовались ростом числа нарушений режима тишины со стороны боевиков т.наз. "Л/ДНР", в том числе с применением оружия, запрещенного "Минском". Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон.

Реклама

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", – подчеркнула Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

В тренде
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности
Фото: kyivcity.gov.ua

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени, украинские мостостроитель готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью дополитизирован", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения. Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который должен быть возвращен украинскому владельцу – хлебозавод", – резюмировала Олифер.

Напомним, что среди других тем Минска должно было стать водоснабжение оккупированных территорий и подготовка к международному аудиту компании "Вода Донбасса".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

мост Кучма мобильная связь Станица Луганская переговоры в Минске Олифер

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме ПристайкоПолитика
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
У Тимошенко умерла сестра
У Тимошенко умерла сестраПолитика
Депутаты оставили себя без иммунитета: кому это выгодно на самом деле
Депутаты оставили себя без иммунитета: кому это выгодно на самом делеПолитика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня
Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...