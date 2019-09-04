О чем договорились в Минске по Донбассу: у Кучмы рассказали подробности

Мост в Станице-Луганской, возвращение россиян в СЦКК и мобильная связь на Донбассе стали темами переговоров

На сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске был принят ряд решений, касающихся выхода из нынешней ситуации.

Об этом пресс-секретарь президентского фонд Леонида Кучмы "Украина" Дарка Олифер сообщает на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что последние две недели характеризовались ростом числа нарушений режима тишины со стороны боевиков т.наз. "Л/ДНР", в том числе с применением оружия, запрещенного "Минском". Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон.

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"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", – подчеркнула Олифер.

По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

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"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены до конца осени, украинские мостостроитель готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью дополитизирован", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

"В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения. Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который должен быть возвращен украинскому владельцу – хлебозавод", – резюмировала Олифер.

Напомним, что среди других тем Минска должно было стать водоснабжение оккупированных территорий и подготовка к международному аудиту компании "Вода Донбасса".

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