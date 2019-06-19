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Кучма назвал условие, при котором возможна отмена "блокады ОРДЛО"

19 июня, 21:31

Подгруппа по безопасности получила задачу проработать подготовку к так называемому хлебному перемирию

Процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе должен базироваться на обоюдности. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло в Минске 19 июня, заявил руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО о внедрении торговых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", – отметил Леонид Кучма.

Во время встречи отмечалось, что выполнение блока вопросов безопасности является отправным моментом для имплементации Минских соглашений. Обсуждалось также введение режима тишины, которому препятствуют обострения, наблюдающиеся в последнее время.

Кроме того, подгруппа по безопасности получила задачу проработать подготовку к так называемому хлебному перемирию.

Представители Украины отметили недопустимость выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также был сделан акцент на том, что встреча Нормандской четверки способствовала бы прогрессу в реализации Минских соглашений.

Украинская сторона проинформировала участников встречи об открытии обновленного Центра разминирования ГСЧС Украины в Мариуполе.

В рамках подгрупп обсуждались вопросы освобождения пленных, поиска пропавших без вести, инфраструктурные вопросы, в частности стабильное водоснабжение жителей Донетчины и Луганщины.

Напомним, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.


Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, что решил вернуться в "минский процесс", так как рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на Минских переговорах.

Также 5 июня состоялся новый раунд минских переговоров, где впервые после длительно перерыва принял участие экс-президента. Кучма подвел итоги заседание ТКГ в Минске.

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Тег Донбасс, Кучма, Минск, минские договоренности, минские переговоры, ОРДЛО, ТКГ

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