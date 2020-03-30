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Кучма о захвате Крыма: "Зеленых человечков" нужно было уничтожать как террористов

30 марта, 06:38

Сергей Мартынец

Украинский полуостров был захвачен без сопротивления, и в этом главная ошибка, считает Кучма

Захват Россией Крыма в 2014 году мог быть сорван, если бы тогдашнее украинское руководство адекватно отреагировало на ситуацию. Второй президент Украины (1994 – 2005 гг.) в интервью журналисту из Казахстана Вадиму Борейко, которое вышло на его YouTube-канале, заявил, что "зеленых человечков" нужно было уничтожать как террористов.

По его словам, поведение Киева в тот момент было неадекватно той ситуации, которая сложилась на полуострове.

"Если "зеленые человечки" захватили Верховный Совет Крыма и правительство (АРК), а Россия заявила, что "нас там нет", так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на (своей) территории – Беслан, "Норд-Ост". То есть это террористы, их надо было уничтожать. Это потом уже Владимир Владимирович (Путин) заявил, что это уже наш (Крым). Если бы мы адекватные приняли меры сразу (еще в конце февраля 2014-го), тогда и Донбасса не было бы", – сказал Кучма.

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При этом экс-президент отметил, что Украина никогда не смирится с аннексией Крыма.

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"Мы смотрим на историю. Балтийские страны тоже были присоединены к Советскому Союзу, но через 50 лет стали самостоятельными. История все рассудит – кто прав, кто виноват", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос говорил, что Украина в 2014 году могла освободить Крым. Десантники и спецназ отрабатывали план по противодействию захвату территорий и готовились к спецоперации.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Россия Крым зеленые человечки аннексия Крыма Леонид Кучма

Источник: Сегодня

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