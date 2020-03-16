"Зеленые человечки", приказ не стрелять и битва за корабли: как Россия захватывала Крым в 2014 году

Ровно шесть лет назад, 16 марта 2014 года, состоялся так называемый "референдум", устроенный Россией за присоединение Крыма. Как происходила оккупация Крыма – начиная с обращения главы тогдашнего Крымского парламента к Путину и заканчивая морским боем за последний не сдавшийся врагу корабль, военный тральщик "Черкассы" – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как казаки "раскачали" Крым, а "зеленые человечки" – оккупировали

Пока в Киеве 20 февраля 2014 года гремели уличные бои, глава Крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не исключает отделения Крыма от Украины в случае обострения ситуации в стране.

В то же время в Крыму для "защиты" полуострова объединились "казаки". Решение об объединении было принято на совещании в Севастополе, и одним из первых шагов штаба стало создание отрядов самообороны. Кроме того, так называемые крымские казаки рассчитывали на поддержку Черноморского флота РФ.

"Если раньше между казачьими организациями были противоречия и трения, то на фоне последних событий они нивелировались. Казаки не останутся в стороне", – заявил начальник пресс-центра Единого казаческого штаба Юрий Першиков. – Мы собираемся защищать Крым, автономную республику, а не политиков и депутатов."

Именно пророссийскими казаками были организованы беспорядки во время митингов в Симферополе. 27 февраля за помощью к медработникам обратились 30 человек, получивших травмы во время столкновений на митинге возле Верховной Рады Крыма. Шесть пострадавших были госпитализированы. Между тем, по данным депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева, во время стычек в Крыму погибли два человека: у пожилого мужчины случился сердечный приступ, а женщину затоптала толпа. Но официально о погибших не сообщали.

В тот же день выросли баррикады возле зданий Совмина и Верховного Совета в Крыму.Вооруженные захватчики вошли в парламент в 5 утра – и первым делом вывесили на админзданиях флаги Крыма и России.

Центр города перекрыли. Перед зданием правительства выросли баррикады из мусорных баков, щитов, деревянных палок, ящиков и покрышек.

Российский триколор над зданием Совмина Крыма. Фото: Сегодня"

Сотрудников захваченного Совета министров Крыма попросили не выходить на работу. В управлении информационной политики сообщили: "Здание Совета министров Автономной Республики Крым захватили неизвестные вооруженные лица". Председатель Совета министров Анатолий Могилев вышел с захватчиками на переговоры. Как позже стало известно, это был российский спецназ, а 27 февраля стало последним днем работы правительства Анатолия Могилева.

В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе был объявлен выходной день. Власти попытались закрыть город: было остановлено движение автобусов междугороднего и пригородного транспорта, сообщающегося с Симферополем.

28 февраля в половине третьего ночи в Севастополе захватили аэропорт Вооруженных сил Украины "Бельбек". Около полусотни вооруженных мужчин в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные автоматами Калашникова, приехали на аэровокзал. Сначала они окружили здание терминала, затем продвинулись дальше. Из-за отсутствия опознавательных знаков их назовут "зелеными человечками".

Захватчики аэропорта не скрывали, что их цель — не пустить в Крым руководителей силовых ведомств Украины. Силовое противостояние на авиабазе "Бельбек", где дислоцировалась в/ч № 4515 — авиабригада под командованием полковника Юлия Мамчура — продолжалось вплоть до 22 марта, когда авиабаза была взята штурмом.

Тем же утром 28 февраля ракетный военный катер ЧФ РФ подошел на внешний рейд Балаклавской бухты под Севастополем, чем заблокировал выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины. Кроме того, возле украинской приграничной части в Балаклаве были замечены 20 бойцов ЧФ РФ.

Тогда же, по сведениям украинских пограничников, военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России блокировали Севастопольский отряд морской охраны погранвойск в Балаклаве.

В тот же день, 28 февраля, произошел захват военного аэродрома в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района. "КамАЗы" с "зелеными человечками" начали дежурство в Симферополе у воинской части на улице Крейзера и в районе расположения полигона НИТКА и аэродрома ВМСУ (Саки). Были захвачены телерадиокомпании "Крым" и "Ялта", а также несколько узлов связи "Укртелекома", из-за чего по всему Крыму "лег" интернет и отключилась мобильная связь.

Крымпод дулами автоматов

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на своей странице в сети Facebook, что аэропорты захвачены российскими военными, и обвинил Россию в вооруженном вторжении и оккупации Крыма. А председатель Верховной Рады Украины, и.о. главы государства Александр Турчинов заявил, что Россия реализует в Украине абхазский сценарий.

"Россия начала неприкрытую агрессию против Украины под видом учений. РФ ввела войска в Крым, и не только захватила парламент Крыма и Совет министров, но и пробует брать под контроль объекты коммуникаций и пробует блокировать места дислокации украинских военнослужащих. Они провоцируют нас на военный конфликт, по данным нашей разведки, они отрабатывают сценарий, который полностью аналогичен абхазскому. Когда, спровоцировав конфликт, они начали аннексию территорий", – подчеркнул Турчинов.

В свою очередь в администрации президента РФ Владимира Путина ответили, что Россия не оставит без внимания обращение "председателя Совета министров" автономной республики Крым Сергея Аксенова к президенту РФ об оказании "содействия в обеспечении мира и спокойствия" на территории Крыма.

"Понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан, я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АР Крым", – говорилось в заявлении Аксенова.

Блокирование украинских воинских частей в Крыму вооруженными людьми без знаков различия началось еще в ночь с 28 февраля на 1 марта. По данным на 5 марта, возле здания Совмина, Верховного Совета АРК, аэропортов, ключевых объектов Вооруженных сил и Госпогранслужбы находились вооруженные люди, которых в Минобороны Украины официально назвали российскими военными. Об этом пишет 5 марта сайт "Сегодня" в своем материале "Под дулами автоматов: что блокируют в Крыму".

На тот момент в Крыму блокировалось около 90% воинских частей, сообщили "Сегодня.ua" в медиа-центре Министерства обороны Украины в АР Крым. Среди таких объектов – Штаб ВМС в Севастополе, 36-я отдельная бригада береговой обороны (Перевальное), батальон морской пехоты в Феодосии, военно-морская база в Новоозерном, аэродром "Бельбек".

Как говорилось в сообщении Минобороны, пророссийски настроенные люди выключают свет, воду, блокируют входы и въезды в воинские части. В Севастополе к одной из воинских частей не пустили родственников военнослужащих, которые пытались передать им продукты и предметы личной гигиены.

Корвет ВМС Украины "Тернополь" был полностью отрезан от суши.

"Водные пути, которыми раньше боевому составу корвета могли доставлять, например, продукты, отныне заблокировали неизвестные вооруженные люди", – сообщил капитан корвета Максим Емельяненко.

Также вооруженные люди находились около восьми объектов Госпогранслужбы. Это были Симферопольский аэропорт, Азово-Черноморское региональное управление, Симферопольский пограничный отряд, Севастопольский отряд морской охраны, Керченский отряд морской охраны, отдел пограничной службы "Керчь", отдел пограничной службы "Симферополь", паромная переправа "Крым" (Керченская переправа). Пограничники при этом оставались на своих рабочих местах.

"Мы под дулами автоматов выполняем задачи по оформлению грузов, пассажиров через государственную границу", – сообщал первый заместитель главы Госпогранслужбы Павел Шишолин.

В Крыму оставались захваченными здания Совета министров и Верховного Совета АРК. Вооруженные бойцы при полной экипировке проникли в административные здания рано утром 27 февраля. В этот же день движение в центре Симферополя было парализовано, были закрыты ряд школ. Возле захваченных зданий выросли баррикады. Попытка подойди поближе закончилась тем, что новые "хозяева" бросили в журналистов светошумовую гранату.

Примечательно, что захватчики любезно пропускали на рабочие места депутатов и чиновников. В частности, беспрепятственный доступ имели Владимир Константинов и Сергей Аксенов. В захваченных зданиях проходили заседания, а очевидцы рассказывали о бронетранспортерах, которые находятся во внутреннем дворе Совмина. Уже по традиции – они без опознавательных знаков.

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Пресловутые "Зеленые человечки". Фото: AFP

Согласно данным Госпогранслужбы, по ситуации на 7 марта в Крыму находились около 30 тысяч российских военнослужащих. Также пограничники сообщали, что русские фактически беспрепятственно проводят войска через пункт пропуска "Крым".

"Практически ежесуточно имеет место полное блокирование российскими вооруженными силами в количестве до 150 человек работы пункта пропуска (состав пограничного наряда в пункте пропуска – 15 человек, значительная часть из них женщины) для обеспечения беспрепятственного провоза личного состава, оружия и военной техники", – рассказали пограничники.

В ведомстве, однако, отмечали, что ситуация на сухопутном участке украинско-российской границы является более контролируемой: охрана осуществляется усиленно, чтобы не допустить "проникновения на территорию Украины лиц, которые могут участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране".

Нелегитимный "референдум"

В 2014 году 16 марта пришлось на воскресенье. Именно в этот день в Севастополе прошел общекрымский так называемый "референдум", на котором выносится вопрос о присоединении полуострова к Российской Федерации. Согласно решению Верховного Совета АРК, на псевдореферендум вынесены "следующие альтернативные вопросы: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Еще накануне "референдума" США, Канада и ряд стран ЕС заявили, что не признают результаты. Как заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, на "референдуме" в Крыму голосуют люди под прицелом автоматов.

"Существует очень много задокументированных фактов фактического голосования людей, которые не являются гражданами Украины. Голосования на улице под присмотром военных Российской Федерации, а также отсутствие любого контроля за проведением голосования. Кроме того, мы видим заявления так называемой местной власти, что они практически еще до завершения "референдума" уже установили какие-то результаты", – сказал он.

Глава Минюста подчеркнул, что этот процесс нелегитимен ни с точки зрения украинского законодательства, ни международного.

По результатам подсчетов 100% протоколов, якобы 96,77% голосов (1,2 млн избирателей) было отдано за первый пункт. На основании результатов не признанного Украиной и международным сообществом "референдума" уже 17 марта сепаратистами на полуострове в одностороннем порядке была провозглашена "независимая Республика Крым", 18 марта подписавшая с Россией договор о "вхождении в состав РФ".

Крымский активист и бывший узник оккупантов Владимир Балух рассказал в интервью "Сегодня", что так называемый "референдум" был заранее спланирован россиянами. По его словам, конкретно в его село для организации "референдума" не приезжали ни "казаки", ни россияне, а все организовывали местные власти.

"Но скорость, с которой все было сделано, с которой, так сказать, "организован" т.н. "референдум", – у меня нет сомнений, что это была заранее тщательно подготовленная операция", – сказал он.

Первая кровь и последний рубеж в Донузлаве

Только 18 марта Киев разрешил украинским военным в Крыму использовать оружие – когда в Крыму был убит первый украинский военнослужащий, а оккупация полуострова, собственно говоря, уже была решенным вопросом.

Первым погибшим – от пули снайпера – оказался прапорщик украинской армии Сергей Викторович Кокурин. Он служил в 13-м фотограмметрическом центре ГУ оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины и погиб во время штурма центра. По информации пресс-центра Минобороны Украины, где уточнили подробности снайперской стрельбы в Крыму, нападавшие были одеты в форму российских военнослужащих.

Сергей был убит выстрелом в сердце. Еще один военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинок и арматуры. Командира части, Андрея Андрюшина, захватили в плен во время штурма.

Погибшего при штурме украинского военного хоронили в Симферополе 22 марта. На церемонии прощания присутствовало несколько сотен людей, в том числе делегация Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сослуживцы, коллеги, друзья и неравнодушные.

Похороны Сергея Кокурина в Симферополе. Фото: mil.gov.ua

Последними держались моряки на украинских судах. 20 марта стало известно, что российские военные захватили корветы "Луцк" и "Хмельницкий" в Стрелковой бухте в Крыму. Около 200 моряков, которые на них находились, вывели на сушу.

Все это время украинские моряки дежурили на заблокированных кораблях посреди Донузлава. Корабли ВМС Украины находились на расстоянии около 700 метров от берега озера Донузлав, чтобы предотвратить захват их российскими военнослужащими.

"Корабли, базирующиеся в Новоозерном, еще держатся. Они вышли на середину озера Донузлав и готовы отразить попытки штурма всем имеющимся вооружением. Речь идет о большом десантном корабле "Константин Ольшанский", среднем десантном "Кировограде", тральщиках "Черкассы" и "Чернигов", а также корвете "Винница". Увы, уйти им некуда – выход из акватории перекрыт затопленными россиянами судами", – сообщал сайт "Думская" 5 марта 2014 года.

24 марта российские военные захватили украинский десантный корабль "Константин Ольшанский". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава регионального медиацентра Минобороны Крыма Владислав Селезнев.

"В 17:15 "Ольшанский" запустил две дымовых завесы. К нему идет баркас РФ. В 17:21 к "Ольшанскому" приблизился баркас с правого борта. С баркаса U8301 (на его корме Андреевский флаг) кричат "сдавайтесь". Слышны разрывы светошумовых гранат, стрельба из автоматов. По верхней палубе перемещаются неизвестные вооруженные люди. Экипаж забарикаддировался в отсеках корабля. Видно людей в военно-морской форме. В 18:07 украинских офицеров вывели на корму корабля. 10 человек экипажа исполняют гимн Украины. Под звуки гимна флаг Украины на корабле спущен. На берегу собрались люди, они кричат: слава Украине! Героям Слава! "Ольшанский" – вы герои!", – написал Селезнев.

Захват десантного корабля "Константин Ольшанский" начался еще утром. Большинство экипажа десантного корабля перешла на сторону России, однако корабль оставался украинским.

Но уже к 26 марта на полуострове не осталось ни одного военного судна под украинским флагом. Последний не захваченный корабль, военный морской тральщик "Черкассы", был атакован и захвачен с помощью четырех судов и двух вертолетов. Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший матрос тральщика Владислав Гедюн. По его словам, команда судна сопротивлялась около часа.

"Около часы мы сопротивлялись, боролись: из гидрантов поливали захватчиков водой, стреляли в воздух из автоматов. Они вели огонь в носовую часть корабля из крупнокалиберного пулемета. Также с их стороны была стрельба в воздух, использовались свето-шумовые гранаты. Но когда начало применяться огнестрельное оружие, поступил приказ от командования покинуть верхнюю палубу", – передал хронологию событий Гедюн.

Дальнейшее сопротивление, по словам старшего матроса, стало бесполезным, когда кораблю с помощью какого-то взрывного устройства повредили рулевое управление.

"Десант высадился на борт и захватил командный мостик. Капитан третьего ранга Юрий Федаш провел переговоры со старшим группы захвата и договорился о выводе команды на берег", – рассказывает Гедюн.

История тральщика "Черкассы" легла в основу одноименного художественного фильма, который вышел в украинский прокат 27 февраля 2020-го.

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