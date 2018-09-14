Кучма объяснил громкое заявление Лаврова по Донбассу

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что не стоит всерьез воспринимать слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о прекращении работы в "нормандском формате" из-за убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко.

Экс-президент в кулуарах Форума YES в Киеве отметил, что заявление российским министром было сделано сгоряча.

"Лавров как заявил, так и отменил. Другие политики, в том числе российские и европейские, говорят другие вещи. Это он, как говорят "сгоряча", ничего другого не будет. В том состоянии, в каком есть сейчас этот процесс на Донбассе, он и будет", – сказал Кучма.

Кроме того он подчеркнул, что лидеры стран "нормандской четверки" – Франция, Германия, Украины и Россия не подписали минские соглашение, так были уверены в их не выполнении.

"Они были уверены, что все, что там записано, выполняться не будет", – подчеркнул он..

Напомним, на следующий день после убийства главаря боевиков, 1 сентября, Сергей Лавров заявил, встречи "нормандской четверки" не будет. Он считает, что убийство Захарченко является провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выйдет из переговоров в Минске осле убийства Захарченко. В Кремле отмечают, что убийство главаря боевиков не способствует урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.