Лавров отреагировал на убийство Захарченко: встречи "нормандской четверки" не будет
Глава МИД РФ считает убийство "главы ДНР" провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что после убийства так называемого "главаря ДНР" Александра Захарченко не может идти речи о встрече в ближайшее время лидеров "нормандской четверки".
"В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотят многие наши европейские партнеры", – сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам.
По его оценке, "это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать".
"Мы этим сейчас занимаемся", – заверил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров считает убийство "главы ДНР" Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей. "Она (провокация, – Ред.) явно направлена на срыв выполнения Минских договоренностей", – сказал министр.
Убийство так называемого "главы ДНР" является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации Минских договоренностей", – сказал Песков журналистам.
"Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия, в целом, для атмосферы в регионе", – сказал Песков.
Отметим, гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к стабилизации и была вполне контролируемой.
Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.
Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".
Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".