Кучма рассказал, чего ждать от переговоров Порошенко с лидерами Германии и Франции

Вчера, 16:30

Второй президент Украины убежден, что альтернативы Минскому формату переговоров по Донбассу не существует

Леонид Кучма. Фото: newsnetwork.tv
Леонид Кучма. Фото: newsnetwork.tv

Дата встречи лидеров стран Нормандского формата в настоящее время не определена, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма.

Вместе с тем на совместной пресс-конференции с первым и третьим президентами Украины Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко Кучма, отвечая на вопрос, могут ли повлиять на Минский процесс предстоящие встречи лидеров Украины, Германии и Франции, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, заявил: "Я убежден, что речь там больше будет идти о ситуации в Украине, а не о вопросе, как решить главную проблему с Россией".

Он также убежден, что альтернативы Минскому формату переговоров нет.

По мнению Кучмы, от количества стран, участвующих в переговорах по урегулированию, не зависит решение конфликта. В качестве примеров он привел конфликты в других странах постсоветского пространства.

"Давайте посмотрим на постсоветскую историю, сколько у нас незавершенных конфликтов. Нагорный Карабах. В 1992 году в Минске создали группу по решению проблем Нагорного Карабаха, в которую вошли девять стран. И что?", – задала риторический вопрос Кучма.

Он отметил, что разные форматы переговоров не дали успех и в разрешении конфликтов в Грузии и Молдове. По его мнению, расширение нормандского формата не решит конфликт на Донбассе.

"Кто не хочет эти конфликты решать?... Мы все хорошо знаем – одна страна, один лидер", – сказал представитель Украины в ТКГ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Ахене.

Напомним, 10 апреля президент переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент – миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

После этого Порошенко встретился с Меркель. По итогам переговоров президент пообещал, что Украина введет новые санкции против России – под удар попадут российские олигархи. Этим меры станут зеркальными тем, которые недавно приняли американцы против российских бизнесменов и чиновников.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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