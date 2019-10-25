Кучма: Украина не примет "формулу Штайнмайера" на условиях России

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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что в ситуации с "формулой Штайнмайера" нет никакой капитуляции. В то же время он дал понять – Киев не согласится на условия Москвы. Об этом он заявил в комментарии журналистам в Чернигове.

Он объяснило, что одно дело обсуждать предложения агрессора, а другое дело – принимать решения по ним.

"Формула Штайнмайера". Мы пять лет от нее отбивались. Сейчас согласились, но пока (...) перед этой "формулой" в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине – ничего там нельзя провести (местные выборы – ред.). "Формула Штайнмайера", которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения. И мы не должны отвергать все, что нам предлагают подумать над этим, но принимать или не принимать – это уже другое дело. Конечно, в том виде, в котором нам предлагают – нет", – сказал Кучма.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан Нормандской четверке, лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время российская сторона хочет принятия "формулы" в том виде, в котором она существует сейчас: проведение выборов в ОРДЛО, после чего особый статус для Донбасса на постоянной основе. Примечательно, что в документе не идет речи о выводе российских войск или передачи контроля Украине над территориями и границей.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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