Куда пытался улететь экс-нардеп Микитась: появились новые подробности

Адвокат утверждает, что у бывшего политика было временное разрешение на выезд за границу

/ Фото: newsone

Экс-нардепа Максима Микитася сегодня не выпустили из Украины – пограничники высадили его прямо из самолета. Его адвокат Александр Лысак сообщил, что бывший политик собирался улететь в Великобританию.

Об этом сообщают "Українські новини".

По словам адвоката, Микитась якобы имел временное разрешение на выезд из страны.

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Максим Микитась. Фото: Facebook

"У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", – сказал Лысак и подчеркнул, что ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.

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А вот источники в НАБУ сообщили, что на сегодняшний день экс-нардепу запрещен выезд за границу, поэтому снятие его с рейса законно.

Фото: NEWSONE

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующим Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

Позже суд разрешил арестовать Микитася с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, а 25 октября в СМИ сообщали, что за экс-нардепа таки внесли залог. В конце декабря суд продлил меру пресечения для бывшего политика и застройщика до середины февраля и он не имел права покидать Украину.

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