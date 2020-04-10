Кулеба: Для России настал оптимальный момент, чтобы убраться из Украины

Ранее в МИД Украины уже заявляли, что Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе. Теперь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пандемия COVID-19 создала благоприятные условия для Москвы, чтобы убраться из Украины. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Если Россия прекратит свою агрессию против нашей страны и выведет свои войска, то это позволит начать процесс снятия с нее санкций. Санкции не были введены для того, чтобы бесконечно наказывать Россию, а для того, чтобы стимулировать РФ прекратить агрессию против нашего государства", – сказал он.

Кулеба вспомнил недавние заявления бывших посолов США в Украине, что пандемия является дополнительным стимулом для России продемонстрировать свою конструктивность на украинском треке.

"Если Россия действительно хочет выйти из Украины и ищет для этого оптимальный момент и формат, то вот он наступил. Коронавирус, который требует всех ресурсов России для защиты ее собственного населения, как раз является неплохим моментом для того, чтобы сделать выход из Украины и прекратить российскую агрессию", – заявил министр.

Отметим, что в колонке для издания NPR трое бывших американских послов в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор высказали мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть Соединенные Штаты и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на востоке Украине в случае, если он прекратится. И якобы кризис из-за коронавируса может заставить Кремль согласиться на такой вариант. Послы отмечали, что ключевым здесь требованием является выход России с Донбасса и взятие Украиной под контроль границы, а также снятие остальных санкций в случае возвращения Крыма Украине. На эти заявления у Путина ответили, что Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкций.

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