Кулеба напомнил Евросоюзу о важности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает выгодным для Европы вступление Украины в Европейский Союз. Об этом он написал в Twitter.

Он назвал историческим шагом начало переговоров Евросоюза о вступлении Албании и Северной Македонии. Также он считает, что ЕС должен дальше расширяться.

"Если Европа хочет играть по крупному в конкурентном мире, она должна становиться больше и сильнее. Я убежден, что однажды Украина еще больше укрепит ее путем присоединения к семье ЕС", – написал Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз начинает переговоры о вступлении сразу двух стран – Албании и Северной Македонии. Соответствующее решение принято на заседании Совета ЕС по европейским делам, которое на фоне коронавирусной пандемии состоялось 24 марта в формате видеоконференции.

Ранее президент Владимир Зеленский, говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, отмечал, что нужно бороться за тех, кто связан с Россией. Также он указал на один важный момент: украинцы могут разочароваться в Европе, если нашу страну будут слишком долго "динамить".

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