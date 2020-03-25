Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Кулеба напомнил Евросоюзу о важности Украины

25 марта, 11:57

Сергей Мартынец

Украина не оставляет надежд на евроинтеграцию, отметил министр

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает выгодным для Европы вступление Украины в Европейский Союз. Об этом он написал в Twitter.

Он назвал историческим шагом начало переговоров Евросоюза о вступлении Албании и Северной Македонии. Также он считает, что ЕС должен дальше расширяться.

"Если Европа хочет играть по крупному в конкурентном мире, она должна становиться больше и сильнее. Я убежден, что однажды Украина еще больше укрепит ее путем присоединения к семье ЕС", – написал Кулеба.

Реклама

В тренде
Коронация Путина: зачем Кремлю изменения в Конституции России
Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз начинает переговоры о вступлении сразу двух стран – Албании и Северной Македонии. Соответствующее решение принято на заседании Совета ЕС по европейским делам, которое на фоне коронавирусной пандемии состоялось 24 марта в формате видеоконференции.

Ранее президент Владимир Зеленский, говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, отмечал, что нужно бороться за тех, кто связан с Россией. Также он указал на один важный момент: украинцы могут разочароваться в Европе, если нашу страну будут слишком долго "динамить".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Албания ЕС Европа Северная Македония Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявление
Встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса: премьер-министр Шмыгаль сделал заявлениеПолитика
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутат
Большинство фракций в Раде выступили против чрезвычайного положения – депутатПолитика
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавируса
Стало известно, как Зеленского защищают от коронавирусаУкраина
Шмыгаль: Государство заплатит людям, потерявшим работу из-за карантина
Шмыгаль: Государство заплатит людям, потерявшим работу из-за карантинаПолитика
Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почему
Чрезвычайного положения не будет: Аваков объяснил почемуУкраина
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...