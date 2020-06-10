Кулеба опроверг три фейка о "проблемах" Украины с Венгрией на Закарпатье

Украина не сдает свои интересы в отношениях с Венгрией, заверил дипломат

В 2018 году произошел паспортный скандал на Закарпатье, когда в Берегово массово выдавались венгерские паспорта. Теперь начались разговоры, что якобы Киев "сдает" Венгрии Береговский район и "сливает" украинские интересы в отношениях с Будапештом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook назвал это фейком и рассказал о реальном положении дел.

Первым фейком он назвал заявления, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, которая является действительно европейской и прогрессивной", – сказал он.

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Вторым фейком дипломат назвал распространяемые слухи, что якобы Кулеба во время визита в Будапешт взял обязательство создать Береговский район.

"Правда: никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", – сказал Кулеба.

А третий фейк – это то, что якобы наши дипломаты "слили" украинские интересы в отношениях с Венгрией.

"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности интересам нашей евроантлантической интеграции, и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", – объяснил глава МИД Украины.

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Он добавил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области – любые вмешательства во внутренние дела Украины абсолютно неприемлемы.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

Смотрите подробнее о паспортном скандале в Берегово осенью 2018 года:

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