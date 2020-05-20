Зеленский требует справедливости для нацменьшинств в Украине

Президент считает, что нацменьшинства должны знать и свои языки, и украинский

Языковой вопрос в Украине, который обострился с принятием год назад закона о государственном языке, является искусственно созданным, а нацменьшинствам следует дать "возможность знать свой родной язык".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 20 мая в парковой части Мариинского дворца в Киеве, подводя итоги первого года своего президентства.

"Я думаю, что в целом вопрос языка в Украине, честно говоря, трогать не стоит. Он очень искусственный, этот вопрос. Что касается справедливости... Справедливость должна быть для всех. У нас много языковых меньшинств. Такая страна – столько границ, такая сложная история. Для каждого меньшинства мы должны защищать и права, и возможности знать свой родной язык. Хотя я считаю, что они должны знать и украинский язык, и это нормально", – сказал Зеленский.

Комментируя вопрос отношений Украины с Венгрией, которая больше остальных выражает недовольство законами о государственном языке и образовании, президент выразил готовность провести "фундаментальную встречу" с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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"Я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум с Венгрией. Меморандум всего – и ситуации по безопасности, и меморандум об уважении к истории. У нас пока что, к сожалению, непростые отношения с Венгрией, хотя наши народы в дружественных отношениях", – добавил Владимир Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что в скором времени вопрос взаимоотношений Киева и Будапешта будет решен.

Напомним, что 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Однако Венецианская комиссия осталась недовольна его тезисами.

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