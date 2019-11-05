Кулеба отреагировал на решение Британии по военной миссии в Украине

Британские инструкторы с начала войны на Донбассе подготовили тысячи украинских военнослужащих

/ Фото: Сегодня

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Британию за продление военной миссии в Украине. Об этом он написал в Twitter.

"Спасибо нашим друзьям из Соединенного Королевства за непоколебимую поддержку Украины. Вместе мы создаем современные, мощные и профессиональные Вооруженные силы Украины", – написал вице-премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", Великобритания продлила военную миссию в Украине еще на три года. Учебная миссия Orbital была запущена после оккупации Крыма Россией. С начала обучения британский персонал подготовил более 17 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В 2018 году Лондон расширил сферу действия Orbital, развернув команды Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для обучения украинского флота, который сталкивается с угрозами в Азовском море.

Напомним, в августе завершилась дипломатическая миссия посла Британии в Украине Джудит Гофф. Перед своим отъездом из нашей страны британский посол подвела итог последних четырех лет о помощи Лондона Киеву. Она отметила, что за это время состоялось более 30 визитов британских министров и чиновников в Украину.

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